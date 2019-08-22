Son Dakika Haberleri: Mersin'de devrilen araç alev aldı
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Mersin'de devrilen araç alev aldı

52 dakika önce

Mersin'in Silifke ilçesinde sebze yüklü pikabın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mersin'de devrilen araç alev aldı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde sebze yüklü pikabın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mercan Göksu idaresindeki 33 DJT 71 plakalı pikap, Silifke'yi Gülnar ilçesine bağlayan yolun Gelinsu mevkisinde kontrolden çıktı.

Devrilen araçtaki sürücü ile yanındaki Teslime Varol, Nehir Göksu, Gülşah Göksu ve Hava Göksu yaralandı.

Yaralılardan Hava Göksu, ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğerleri sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kazadan sonra alev alan sebze yüklü araçtaki yangın, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Silifke, Mersin, Göksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:14 Kaynak: AA
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