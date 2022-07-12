Mersin'de devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

12.07.2022 12:30
Mersin'de devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Abdulkadir E'nin (26) kullandığı 54 D 1664 plakalı araç, D-400 kara yolu hastane kavşağında sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Refüje çarptıktan sonra devrilen aracın sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Emrah Sayın (28) ve Busenur Ç. (23) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Emrah Sayın, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Tragger, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de devrilen araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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