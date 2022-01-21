Mersin'de devrilen aydınlatma direği otomobilin ön camından girdi - Son Dakika

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde devrilen aydınlatma direğinin baş kısmı seyir halindeki otomobilin ön camından girerek direksiyonuna saplandı.

Mustafa Ciğer idaresindeki seyir halindeki 33 AIK 216 plakalı otomobilin üzerine Zeytinlibahçe Caddesi 4935 Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle aydınlatma direği devrildi.

Bu sırada direğin uç kısmı arabanın ön camını kırarak direksiyona saplandı.

Kaza sonucu araçta hasar oluşurken, sürücü ile arabada bulunan bir kişi yara almadan kurtuldu.

Sürücü Mustafa Ciğer, gazetecilere, seyir halindeyken önce kabloların aşağı sarktığını belirterek, "O sırada durdum. Sonra direk arabaya düştü. Sakindim. Cam patlayınca geri çekildim. Sağlık durumumuz iyi. Yapacak bir şey yok, dikkat etmek lazım." dedi.

Bu arada, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, direğin kaldırılması için çalışma başlattı.