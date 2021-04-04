Mersin'de devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika

Mersin'de devrilen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti

Mersin'in Silifke ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi.

Mersin'in Silifke ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Susanoğlu Mahallesi'nde bulunan taş ocağında çalışan Cebrail Uçar'ın (25) kullandığı kepçe, yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura devrildi. İş makinesinin altında kalan Uçar, ihbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlçedeki özel hastaneye kaldırılan Uçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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