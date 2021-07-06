Mersin'de devrilen kamyonetteki 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralanan sürücü ile 10 işçi, ekipler tarafından araçtan çıkarılıp ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, N.K'nin kullandığı 33 DH 254 plakalı işçi taşıyan ve meyve yüklü kamyonet, Yenişehir ilçesi Emirler Mahallesi'nde yoldaki elektrik direğine çarparak devrildi.

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