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Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

03.02.2022 22:13
Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yol kenarına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yol kenarına devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alifakı Mahallesi'nde, Avni Oçgel yönetimindeki 33 AIC 619 plakalı kamyon, yoldan çıkarak devrildi.

Aracın içinde sıkışan sürücü Oçgel, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten verildi.

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Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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