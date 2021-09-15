Mersin'de devrilen meyve ve sebze yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Mersin'de devrilen meyve ve sebze yüklü tırın sürücüsü yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meyve ve sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meyve ve sebze yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. M.T. idaresindeki 26 HN 595 plakalı meyve ve sebze yüklü tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Akgedik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yol ortasındaki bariyerlere çarpıp devrildi. Devrilmenin etkisiyle tır sürücüsü M.T. yaralandı, tırda yüklü meyve ve sebzeler yola saçıldı. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yola saçılan meyve ve sebzeler, bazı sürücülerin yardımıyla toplanarak kasalara konuldu. Tırdan yola sızan mazot da karayolları ekiplerince temizlendi. Kaza nedeniyle yol tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Devrilen tır çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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