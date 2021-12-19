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Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı

19.12.2021 21:08
Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı

Mersin'de kayganlaşan yolda bir midibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Mersin'de kayganlaşan yolda bir midibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesinden dönen midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan Gözne-Mersin yolunda devrildi. Serkan T. yönetimindeki 33 AFB 339 plakalı midibüs, Gözne-Mersin yolunda yan yattı. Kazada şoför ile birlikte aynı aileden Hakan T., Yunus Emre T. ve Baver T. yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri de yolda kontrollü geçiş yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı
Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı
Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı
Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı
Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı
Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı
Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı
Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı
Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı
Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı

Midibüs, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de midibüs devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
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