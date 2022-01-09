Devrilen narenciye yüklü tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.G. idaresindeki 73 KB 353 plakalı narenciye yüklü tır, D400 kara yolu Limonlu Mahallesi Burçalanı mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Antalya istikametine bir süre kontrollü sağlanan trafik, tırın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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