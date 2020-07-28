Mersin'de devrilen otobüste şehit olan er Samet Çaldır son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Cami bahçesinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan , İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç , milletvekilleri, siyasi partilerin yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mersin 'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan er Samet Çaldır'ın (21) cenazesi, Bursa 'da toprağa verildi.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:09

Kaynak: AA

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