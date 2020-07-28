Mersin'de devrilen otobüste yaralanan erlerden tedavisi tamamlananlar taburcu ediliyor - Son Dakika

Yaralı 12 askerin tedavisinin de sevk edildikleri Mersin'deki hastanelerde devam ettiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 02:27

Kaynak: AA

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