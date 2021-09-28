Mersin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
K.T. idaresindeki 27 BK 452 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Akgedik mevkisinde kontrolden çıktı.
Takla atarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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