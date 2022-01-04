Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Salim Tekin A'nın kullandığı 33 AGN 403 plakalı otomobil, Tarsus- Ankara kara yolunun Dörtler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü ile araçtaki İshak A, Seher A. ve Emine A, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika