Mersin'de devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Nazi Karakoyun idaresindeki 33 NTL 28 plakalı otomobil, Eskişehir Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan araçtaki 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Kaynak: AA
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