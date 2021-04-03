Mersin'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kaldırıma çarptıktan sonra devrilen otomobilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet T.Ç'nin (56) kullandığı 33 PAR 23 plakalı otomobil, D-400 karayolunda yağış nedeniyle kontrolden çıktı.
Kaldırıma çarpan otomobil, takla atarak yol kenarına savruldu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA
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