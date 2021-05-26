Mersin'de devrilen silindirin altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sergen Yalçın'la yollar ayrılacak mı? Yönetim, çifte kupalı teknik direktörün taleplerini veto etti

Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi

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