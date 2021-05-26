Mersin'de devrilen silindirin altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti - Son Dakika

Mersin'in Gülnar ilçesinde, asfaltlama çalışması sırasında devrilen silindirin altında kalan iş makinesi operatörü yaşamını yitirdi.
Gülnar-Zeyne kara yolunda yürütülen asfaltlama çalışması sırasında, İsa Aydın'ın kullandığı silindir şarampole devrildi.
Silindirin altında kalan Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti.
Aydın'ın cesedi, Gülnar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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