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Mersin'de devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde devrilmesinin ardından yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:46 Kaynak: AA
Mersin'in Mut ilçesinde devrilmesinin ardından yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.
Ali Tatlıcıoğlu idaresindeki 42 ADB plakalı tır, Karaman-Mut kara yolu Burunköy mevkisinde devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti.
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