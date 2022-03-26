Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

26.03.2022 10:18
Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı.

Mevlüt Mavi (58) yönetimindeki 33 KL 390 plakalı traktör, Kayrak Mahallesi'nde devrildi.

Sürücü ve oğlu Furkan Mavi (26), devrilen traktörün altında kaldı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mevlüt Mavi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Furkan Mavi ambulansla Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Traktör, Gülnar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralandı - Son Dakika


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