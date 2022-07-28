Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

28.07.2022 12:27
Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Mersin'de devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.

Mersin'de devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Kaşlı Mahallesinde eşi Ayşe Evli ile traktörle evlerine dönen 78 yaşındaki İsmail Evli, rampa çıktığı sırada yolda bulunan bir istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ters dönen traktörün altında kalan yaşlı çifte, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla yaşlı çift bulunduğu yerden çıkarılırken, İsmail Evli olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan eşi Ayşe Evli ise ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

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Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, karısı yaralandı Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, karısı yaralandı Traktör devrildi; sürücü öldü, eşi ağır yaralı Traktör devrildi; sürücü öldü, eşi ağır yaralı
Kaynak: İHA

Toroslar, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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