Son Dakika Haberleri: Mersin'de Dhkp-C Operasyonunda 5 Tutuklama

Mersin'de Dhkp-C Operasyonunda 5 Tutuklama

2 saat önce

MERSİN'de DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Mersin'de Dhkp-C Operasyonunda 5 Tutuklama, System.String[]
MERSİN'de DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nda DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar tamamlandı. Operasyon kapsamında Mersin'de örgütün yapılanması olan Halk Meclisi içinde kitleyi yeniden örgütleyip eylem amaçlı toplamaya çalışan, örgütle ilgili yayın yapan dergiyi dağıtarak örgüte maddi destek sağlayan ve örgüte eleman temin eden 8 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, cd, PKK ya ait bez parçası ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 5'i çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken 3'ü için de adli kontrol kararı verildi. - Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:26 Kaynak: DHA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Abdullah Gül'ün Eski Danışmanı Ahmet Sever Hakkında 'Terör Propagandası' Suçundan Soruşturma Açıldı FETÖ'nün Hücre Evlerinden "F" Serisi Dolar Çıktı

Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:40:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Dhkp-C Operasyonunda 5 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]