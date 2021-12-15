Mersin'de "dikilmeyen fidanların kuruduğu" iddiasına ilişkin açıklama - Son Dakika

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Erdemli ilçesinde fidanların dikilmediği için kuruduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu fidanlar 2018 yılında dikilmek üzere sahaya taşınmış on binlerce sayıdaki fidanlar arasından kaliteleri düşük olması nedeniyle ayıklanmıştır. Bu sağlıksız sedir fidanları, araziye dikilmesi halinde tutma ihtimali olmadığından imha edilmek üzere selekte edilmiş fidanlardır."