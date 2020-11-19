Mersin'de dinamit patlatılan ocaktan fırlayan taşlar 6 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Tarsus'un kırsaldaki Sucularlı Mahallesi'nde zeytin toplayan Murat Çolak (55) ve 5 yakını, civardaki bir taş ocağında dinamit patlatılması nedeniyle çevreye savrulan kaya parçalarından hafif yaralandı.

Yasak olmasına rağmen taziye için toplanan kalabalık filyasyon ekibini darbetti

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