Mersin'de "Dinimi Öğreniyorum, Değerlerimle Hayat Buluyorum Projesi" başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 'Dinimi Öğreniyorum, Değerlerimle Hayat Buluyorum Projesi' başlatıldı - Son Dakika

Mersin'de "Dinimi Öğreniyorum, Değerlerimle Hayat Buluyorum Projesi" başlatıldı

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Dinimi Öğreniyorum, Değerlerimle Hayat Buluyorum Projesi" başlatıldı.

Mersin'de

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Dinimi Öğreniyorum, Değerlerimle Hayat Buluyorum Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında Erdemli Müftüsü Hayri Erenay, Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Lisesi'nde projenin tanıtımını yaptı.

Erenay, amaçlarının gençlerin dini konuları en doğru şekilde öğrenmelerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Proje kapsamında öğrencilerle bir araya gelmeye devam edeceklerini aktaran Erenay, "Din görevlilerimizle öğrencilerimize her konuda destek vereceğiz. Proje sonunda öğrenciler ülkemizin kültürel ve manevi mekanlarını gezme fırsatını bulacak." diye konuştu.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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