İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin Nusratiye Mahallesi'ndeki polikliniğine giden S.S, diş hekimi A.H.Z. tarafından tedavi edildi.

Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de diş hekimini darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

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