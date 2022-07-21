Mersin'de diş hekimini darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de diş hekimini darbeden zanlı tutuklandı

21.07.2022 11:39
Mersin'de diş hekimini darbeden zanlı tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kardeşine uyguladığı tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle diş hekimini darbetmesi güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kardeşine uyguladığı tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle diş hekimini darbetmesi güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin Nusratiye Mahallesi'ndeki polikliniğine giden S.S, diş hekimi A.H.Z. tarafından tedavi edildi.

Ayrıldığı polikliniğe ağabeyi G.S. ile yeniden gelen kişi, tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle diş hekimiyle tartıştı.

Tartışmanın ardından G.S, kardeşine uyguladığı tedaviyi beğenmediği gerekçesiyle A.H.Z'yi darbetti. Güvenlik görevlilerinin müdahale edip uzaklaştırdığı zanlı, hastane bahçesinde de diş hekiminin otomobiline zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından S.S. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen ağabeyi G.S. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay, polikliniğin güvenlik kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hastanın ağabeyi diş hekimini darp etti Mersin'de tedaviyi beğenmeyen hastanın ağabeyi diş hekimini darp etti Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Mersin'de kaçak akaryakıt operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de diş hekimini darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:33 Türkiye'nin Suriye operasyonu öncesi terör örgütü PKK, Irak'ta katliam yaptı! HDP ve Diyarbakır Barosu TSK'yı suçladı
11:32 Süper Mario'dan alınan görüntü sosyal medyada tartışma konusu oldu
11:31 AFAD'dan genelge! Artan sıcaklıkların ardından ormanlık alanlara giriş yasağı geldi
11:23 Dolardaki artışa güzel oyuncu Birce Akalay'dan sert eleştiri: Halkımız sefil oldu
11:05 Vatandaşları ilgilendiren önemli karar! İdari para cezalarının ödeme süresinde düzenlemeye gidildi
11:05 Güne düşüşle başlayan gram altın 959 liradan alıcı buluyor
10:52 Çin tankları çıkardı! Çin Halk Bankası'ndan paralarını çekemeyen Çinliler sokaklarda
10:46 Merve Boluğur, bugün ilk kez sahneye çıkacak! Bilet fiyatı ise duyanları hayrete düşürdü
10:45 İspanyol devi Barcelona'da 'W' krizi! Yeni transfer Lewandowski'nin formaları bekletiliyor
10:29 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar baskısı arttı! Yükselmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 11:51:30. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de diş hekimini darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement