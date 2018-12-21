Son Dakika Haberleri: Mersin'de Dkkp-C Operasyonu

Mersin'de Dkkp-C Operasyonu

2 saat önce

Mersin'de DHKP-C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Mersin'de Dkkp-C Operasyonu, System.String[]
Mersin'de DHKP-C terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, DHKP-C terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün yapılanması olan 'Halk Meclisi' içinde kitleyi yeniden örgütleyip eylem amaçlı toplamaya çalıştıkları, örgütle ilgili yayın yapan bir dergiyi dağıtarak maddi destek sağladıkları ve örgüte eleman temin ettikleri ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, CD, terör örgütü PKK'ya ait bez parçaları ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkartıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 3 şüpheli 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:20 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
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