Son Dakika Haberleri: Mersin'de doğal gaz patlaması
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Mersin'de doğal gaz patlaması

13 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında maddi hasar oluştu.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında maddi hasar oluştu.

İlçenin Kırklarsırtı Mahallesinde S.K'ya ait olduğu öğrenilen evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi.

Patlama nedeniyle evde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu evde patlama anında kimsenin olmadığı öğrenildi.

Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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