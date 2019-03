Mersin'de "Doğu Akdeniz ve Türkiye Çalıştayı"

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, Doğu Akdeniz'in öneminin her geçen gün arttığını belirterek, "Tüm bu gelişmeler Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği ve güvenliğiyle yakından ilgilidir. Bu nedenle Doğu Akdeniz ile ilgili gelişmelerin dikkatle takip edilmesi, her iki ülkenin de hak ve menfaat kaybına uğramaması için son derece önemlidir." dedi.



Lokmanoğlu, MDTO, 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu ve Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR) iş birliğinde bir otelde düzenlenen çalıştayda, etkinliğin, Doğu Akdeniz'in "Kalbi" sayılan Mersin'de düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.



Tarih boyunca önemini koruyan Doğu Akdeniz'in, sahip olduğu zenginlikler nedeniyle her dönemde büyük güç mücadelelerine sahne olduğunu ifade eden Lokmanoğlu, "Küresel ve bölgesel aktörlerin, Doğu Akdeniz'i denetim altında tutma çabası bugün de sürmektedir." ifadesini kullandı.



Lokmanoğlu, bölgenin hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından önemine işaret ederek, şöyle konuştu:



"Dünya petrolünün yaklaşık yarısını kapsayan bu bölge, uluslararası ticaretin kavşak noktalarından biri olmasının yanı sıra son dönemde yeni enerji kaynaklarının keşfi, araştırmalar, deniz yetki alanlarının belirlenmesi, Irak ve Suriye meseleleri nedeniyle sadece Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin değil kıyıdaş olmayan güçlerin de rekabet ve çatışma alanı haline gelmiştir. ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın askeri varlığı, bölgeyi eskisinden de sıcak hale getirmiştir. Tüm bu gelişmeler Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği ve güvenliğiyle yakından ilgilidir. Bu nedenle Doğu Akdenizle ilgili gelişmelerin dikkatle takip edilmesi, her iki ülkenin de hak ve menfaat kaybına uğramaması için son derece önemlidir."



KÜDENFOR Direktörü Cem Gürdeniz de Türkiye'nin, 21. yüzyılda sadece jeopolitik değil aynı zamanda da ekonomik geleceğinin de en önemli ve öncü rolünü Doğu Akdeniz'in oynayacağını vurguladı.



Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından "Doğu Akdeniz'de değişen stratejik dengeler" başlıklı panelle devam etti.

