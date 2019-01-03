Mersin'de Dolandırıcılık İddiası

Mersin'de birçok kişinin hesabından rızaları dışında para çektikleri öne sürülerek gözaltına alınan 8 kişiden biri tutuklandı.

Mersin'de birçok kişinin hesabından rızaları dışında para çektikleri öne sürülerek gözaltına alınan 8 kişiden biri tutuklandı.



Eskişehir'de yaşayan M.G.D, hesabındaki 5 bin 200 liranın izni dışında Mersin'de kayıtlı bir hesaba havale yoluyla gönderildiğini tespit etmesi üzerine polise başvurdu.



Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, paranın gönderildiği hesabın sahibi K.K'yi gözaltına aldı. Zanlının, banka kartını S.Ç. ve H.D'ye verdiğini söylemesi üzerine polis 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.



Polis ekipleri, zanlıların ifadesinden yola çıkarak mağdur vatandaşların hesaplarından rızaları dışında para çektiği iddia edilen M.Y. ile yanındaki diğer 4 şüpheliyi de yakaladı.



Zanlıların üst aramalarında, 40 farklı banka kartı ele geçirildi, iş yerlerindeki 2 dizüstü bilgisayar, 6 cep telefonu ve 2 bin 400 liraya da el konuldu.



Şüphelilerden 4'ü işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan M.Y. tutuklandı, K.K, S.Ç. ile H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Bu arada, tutuklanan M.Y'nin "Paşa" lakabıyla tanındığı ve hesaplardan para çekim işini organize ettiği iddia edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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