Son Dakika Haberleri: Mersin'de Dolandırıcılık İddiası

Mersin'de Dolandırıcılık İddiası

49 dakika önce

Mersin'de vatandaşları dolandığı iddia edilen 2 zanlı, tutuklandı.

Mersin'de Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Mersin'de vatandaşları dolandığı iddia edilen 2 zanlı, tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mersin Limanında işe yerleştirmek vaadiyle 8 kişiyi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, olayı T.B'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan T.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Yine ilçede kendisini MİT mensubu olarak tanıtıp bir çok kişiyi dolandırdığı belirlenen Ş.E'de ekiplerce yakalandı. Zanlının 4 kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ve aynı suçtan cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Öte yandan, ilçe genelinde yapılan uygulamalar ve operasyonlar sonucunda çok sayıda suçtan arama kaydı olan 37 şüpheli, gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:17 Kaynak: AA

Akdeniz, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel
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