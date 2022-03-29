Dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

29.03.2022 13:45

Mersin'de, jandarma ekiplerince düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, jandarma ekiplerince düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erdemli, Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde, vatandaşları "bahis ve yatırım danışmanlığı" ile "sosyal medya üzerinden elektronik eşya satışı" bahanesiyle dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen 8 şüpheli, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adreslerde, çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı
Dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dolandırıcılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı - Son Dakika


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