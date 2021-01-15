Mersin'de dolandırıcılık şüphelisi 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi - Son Dakika

Mersin'de dolandırıcılık şüphelisi 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi

Mersin'de, evlenme vaadiyle kandırdıkları kişileri "başlık parası" adı altında dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de, evlenme vaadiyle kandırdıkları kişileri "başlık parası" adı altında dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 13 Ocak'ta gözaltına alınan K.S, oğlu M.S. ve eşi İ.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi. Adreslerinde bulunmayan 4 şüpheli ise aranıyor. Olay Merkez Akdeniz ilçesinde 12 Ocak'ta 2 ailenin bireylerinin kavga ettiği ihbarını alan polis, olay yerine giderek tarafları ayırmıştı. Emniyete götürülen ailelerin, aynı gün aynı saatte "kız isteme" merasimi için söz aldıkları ve evin kapısında durumu anlayınca kavga ettikleri belirlenmişti. Başlatılan soruşturmada 2 damat adayının evleneceklerini zannettiği Y.S. ile babası K.S, annesi H.S, ağabeyleri M.S. ve M.S, yengesi İ.S. ile damat adaylarından "başlık parası" bahanesiyle para aldığı iddia edilen E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Polis, ikametlerine düzenlediği operasyonda baba K.S. ile oğlu M.S. ve eşi İ.S'yi gözaltına almıştı.

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