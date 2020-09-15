Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Mersin'de, makaron ticareti yaptıkları kişiyi 108 bin 500 lira dolandırdığı iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana'da tütün ürünleri ticareti yapan V.U, 108 bin 500 lira değerinde makaron sattığı iki kişinin isteği üzerine ürünleri getirdikleri kamyonete yükleyerek, bu kişilerin otomobiliyle Mersin'de teslimat yapmak üzere yola çıktı.

Yenişehir ilçesinde geldiklerinde şüphelilerden birinin "yemek yiyelim" teklifi üzerine araçtan inen V.U, zanlıların araçla hızla kaçtığını görünce dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, V.U'nun ifadeleri üzerine Plaka Takip Sistemi (PTS) ve çevredeki güvenlik kameraları inceledi.

Ekipler, plakasını tespit ettikleri otomobil içerisindeki şüphelilerin M.Ç ile F.K, kamyonetteki makaronların teslimatına aracılık eden kişinin de A.B. olduğunu tespit etti.

Zanlılardan M.Ç ile F.K, Adıyaman'da, A.B ise Mersin'deki adresinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.