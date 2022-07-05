Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

05.07.2022 10:41
Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'de, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Mersin'de, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, telefonla ulaştıkları D.Y'ye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak 12 cumhuriyet altınını aldıkları öne sürülen 2 şüphelinin yakalanması için Dolandırıcılık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Müştekinin altınları teslim ettiği sokaktaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, zanlıların H.F.A. (21) ve E.S.D. (19) olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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Kaynak: AA

Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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