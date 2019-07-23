Son Dakika Haberleri: Mersin'de dolmuşçulardan eylem
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Mersin'de dolmuşçulardan eylem

1 saat önce

Mersin'de, kendi güzergahlarına başka bir kooperatife bağlı dolmuşların da dahil edilmesini protesto eden bir grup sürücü yolu trafiğe kapattı.

Mersin'de dolmuşçulardan eylem, System.String[]
Mersin'de, kendi güzergahlarına başka bir kooperatife bağlı dolmuşların da dahil edilmesini protesto eden bir grup sürücü yolu trafiğe kapattı.
Alınan bilgiye göre, Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne sefer yapan Osmaniye Kooperatifi'ne bağlı dolmuş şoförleri güzergahlarına başka bir kooperatife bağlı dolmuşların da dahil edilmesine tepki gösterdi.
Duruma itiraz eden ve seslerini yetkililere duyurmaya çalışan şoförler, araçlarıyla bir süre otogar kavşağını trafiğe kapattı.
Bu sırada olay yerine gelen trafik ekipleri, şoförlerle konuşarak yolun açılmasını sağladı.
Bölgede trafik normale dönerken, ekiplerin tedbiri sürüyor.
Osmaniye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:06 Kaynak: AA
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