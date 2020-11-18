Dolmuştaki yolcunun parasını çalan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Mersin'de, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuştaki bir kişinin cebinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolculuk yaptığı dolmuştan indikten sonra cebindeki 800 liranın çalındığını fark eden E.Ç'nin ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, dolmuşun güvenlik kamerası kaydından zanlıların M.G. ve F.Ü. olduğunu belirledi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.Ü. tutuklandı, M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlıların yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı anlar dolmuşun güvenlik kamerasına yansıdı.