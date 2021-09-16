Dolu, sebze ve meyve bahçelerine zarar verdi - Son Dakika

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Aşkın Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, doludan etkilenen mahallelerde bulunan sebze ve meyve bahçelerinde zarar meydana geldiğini belirtti.

Öğle saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde başlayan ve aralıklarla devam eden dolu, ekili alanlarda zarara yol açtı.

Mersin 'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu nedeniyle sebze ve meyve ekili alanlar zarar gördü.

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