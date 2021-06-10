Mersin'de dolu sebze ve meyveyi vurdu - Son Dakika

Mersin'de dolu sebze ve meyveyi vurdu

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü.

Dolu, ilçeye 55 kilometre uzaklıktaki Böğrüeğri Mahallesi'nde etkili olurken, Boztepe Mahallesi'nde bazı ürünlere zarar verdi.

Yaklaşık 15 dakika süren dolu yaklaşık 3 bin dekar alanda şeftali ve nektarin gibi sert çekirdekli meyveler ile domates ve hurma gibi ürünlerin ekili bulunduğu arazilerde zarara yol açtığı öğrenildi.

Ürünlerinin büyük zarar gördüğünü söyleyen Böğrüeğri Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Özdemir, destek beklediklerini söyledi. Özdemir, "Dün akşam üstü mahallemizde çok büyük hasar oldu, aşırı bir dolu yağdı. Domateslerimiz, bağlarımız, sebzelerimiz kirazlarımız ve şeftalimiz büyük zarar gördü. Ürünlerimizden çok büyük kayıp oldu. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. 5 dönüme yakın domates seramız çöktü. Bağlarımız içler acısı. Her şeyimiz mahvoldu" dedi.

Tarsus Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan, ekiplerinin ön hasar tespit çalışmalarına başlandığını söyledi.