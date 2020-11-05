Mersin'de dolu tarım arazilerine zarar verdi - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde dolu yağışı nedeniyle zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

İlçede dün etkili olan yağış, Köprübaşı, Malaklar, Karalarbahşiş ve Güleç mahallerindeki bazı meyve ve sebze bahçelerinde hasara yol açtı.

Anamur İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pınar Kutlu, AA muhabirine, 4 mahalle ve çevresinde etkili olan dolu yağışının bölgedeki ekili bazı ürünlere zarar verdiğini söyledi.

Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildiren Kutlu, "Bazı çilek ve pırasa ekili alanlarda ürünler zarar gördü. Dolu yağışının etkili olduğu mahallelerimizdeki muhtarlarımızla görüştük. Yaşanan üzücü olaydan dolayı gereken adımları atmaya başladık. Üreticilerimizin yanındayız." diye konuştu.