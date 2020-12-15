İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başladı.

Mersin 'in Erdemli ilçesinde, dün etkili olan kuvvetli yağış, fırtına ve doludan etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışması yapılıyor.

Son Dakika › Güncel › Dolu ve fırtınadan etkilenen alanlarda hasar tespit çalışması başlatıldı - Son Dakika

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