Son Dakika › Güncel › Mersin'de dolu yağışı tarım arazilerini vurdu - Son Dakika
Mersin'de dolu yağışı tarım arazilerini vurdu
6 saat önce
MERSİN'in Mezitli ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı, narenciye bahçelerine zarar verdi.
MERSİN'in Mezitli ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı, narenciye bahçelerine zarar verdi.
Merkez Mezitli ilçesinde aniden başlayan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından tarım arazileri beyaza bürünürken, narenciye bahçeleri zarar gördü. Tarım arazilerinde oluşan zararın tespitinin daha sonra yapılacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:52 Kaynak: DHA
Son Dakika New York Belediye Başkanı Bill de Blasio: 1 haftalık tıbbi malzeme kaldı Büyükçekmece'de parti düzenleyen 11 kişi gözaltına alındı, ev mühürlendi ABD için korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 100-200 bin arasında olabilir Gaziantep'te gözetim süresi biten öğrenciler ailelerine kavuştu