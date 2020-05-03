Mersin'de dolu zararı - Son Dakika

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, rakımı yüksek yaylalara yağan yoğun dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.

İlçede yaklaşık 750 ile 1000 rakım arasında bulunan Tozlu, Gavuruçtu ve Esenpınar yaylalarında dün gece saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle yaylalar beyaza büründü. Bölgelerde oluşan kartpostallık manzara nedeniyle vatandaşlar selfie çekerken, yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle erik, elma, kiraz ve ceviz ağaçlarının yaprakları döküldü. Bazı sebze ve meyve seraları da zarar gördü.

'BAHARDA KIŞI YAŞIYORUZ'

Manzaraya karşı selfie yapan Mehmet Ali Çakır, "Dolu ile birlikte her yer beyaza büründü. Baharda kışı yaşıyoruz. Çok şaşırdık. Benim en çok üzüldüğüm bahçedeki sebzelerin, bağlardaki üzümlerin zarar görmesi. Hele yazın başında dolu yağarsa erik, kiraz, ceviz gibi ağaçlar büyük ölçüde zarar görür" dedi.