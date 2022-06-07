Mersin'in Erdemli ilçesinde dün etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım alanlarında hasar tespit çalışması başlatıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün Toros ve Güneyli mahallelerinde sağanakla etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım alanlarda inceleme yapıldı.
Çalışmalarda, 35 üreticiye ait 100 dekar alandaki meyve ve sebzelerin zarar gördüğü belirlendi.
Ekiplerin, iki mahalledeki çalışmalarının devam edeceği bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Mersin'de doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başlandı - Son Dakika