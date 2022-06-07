İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün Toros ve Güneyli mahallelerinde sağanakla etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım alanlarda inceleme yapıldı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de doludan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başlandı - Son Dakika

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