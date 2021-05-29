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Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor - Son Dakika

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

29.05.2021 16:11
Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor, System.String[]

Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü, Toroslar ilçesinde son bir haftada 9 mahallede etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü, Toroslar ilçesinde son bir haftada 9 mahallede etkili olan dolu nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.

İl Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 22 Mayıs'ta ilçedeki 8 mahallede, 27 Mayıs'ta ise Arslanköy Mahallesi'nde dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu arazilerde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, üreticilere geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor
Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor
Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor

Hisarcık, Toroslar, Mersin, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de dolunun zarar verdiği tarım arazilerinde hasar tespiti yapılıyor - Son Dakika


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