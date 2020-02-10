Mersin'de domates üreticilerinin "zirai don" nöbeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de domates üreticilerinin 'zirai don' nöbeti - Son Dakika

Mersin'de domates üreticilerinin "zirai don" nöbeti

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde domates yetiştiriciliği yapan üreticiler, "zirai don" riskine karşı seralarda kurdukları sobaları yakarak nöbet tutuyor.

Mersin'de domates üreticilerinin

Mersin'in Silifke ilçesinde domates yetiştiriciliği yapan üreticiler, "zirai don" riskine karşı seralarda kurdukları sobaları yakarak nöbet tutuyor.

İlçeye bağlı Kapızlı Mahallesi'ndeki sera üreticileri son günlerde yaşanan soğuk havanın ürünlerini olumsuz etkilememesi için nöbet tutmaya başladı.

Üreticiler, akşamdan başlayarak sabah saatlerine kadar seralarındaki sobaları yakarak ürünlerinin soğuktan etkilenmesini önlemeye çalışıyor.

Domates üreticilerinden Recep Çevik, yaptığı açıklamada, serasını zirai dona karşı yaktığı sobayla korumaya çalıştığını kaydetti.

Meteorolojinin zirai don uyarısı nedeniyle serada nöbet tutmaya başladıklarını anlatan Çevik, birkaç gün daha nöbete devam edeceklerini söyledi.

Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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