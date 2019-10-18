Son Dakika Haberleri: Mersin'de domates yüklü tır devrildi
Son Dakika Güncel Mersin'de domates yüklü tır devrildi

Mersin'de domates yüklü tır devrildi

41 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde domates yüklü tır devrildi.

Mersin'de domates yüklü tır devrildi, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde domates yüklü tır devrildi.

Ahmet Dölekoğlu'nun kullandığı 34 HH 2917 plakalı tır, Koyuncu Mahallesi'nde virajı alamayarak devrildi.

Sürücünün yara almadığı kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:52 Kaynak: AA
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