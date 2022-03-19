Mersin'de don nedeniyle zarar gören alanda hasar tespiti yapılacak - Son Dakika
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Mersin'de don nedeniyle zarar gören alanda hasar tespiti yapılacak

19.03.2022 14:37
Mersin'de don nedeniyle zarar gören alanda hasar tespiti yapılacak

Mersin'in Tarsus ilçesinde don nedeniyle zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatılacak.

Mersin'in Tarsus ilçesinde don nedeniyle zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması başlatılacak.

İlçe Tarım ve Orman Müdür Hayri Erdoğan ve Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, ilçede etkili olan don nedeniyle zarar gören tarım alanlarında incelemede bulundu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, don nedeniyle 78 mahalledeki 12 bin dekarlık sert çekirdekli meyve bahçelerinde ciddi hasar yaşandığını belirterek, 21 Mart Pazartesi bu alanlarda hasat tespit yapılacağını kaydetti.

Avcı da don nedeniyle zarar gören çiftçilere geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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Hisarcık, Tarsus, Mersin, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de don nedeniyle zarar gören alanda hasar tespiti yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de don nedeniyle zarar gören alanda hasar tespiti yapılacak - Son Dakika
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