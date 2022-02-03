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MERSİN'DE DON SERADAKİ ÜRÜNLERE ZARAR VERDİ - Son Dakika

MERSİN'DE DON SERADAKİ ÜRÜNLERE ZARAR VERDİ

03.02.2022 17:19

MERSİN'de zirai don seralardaki muz, domates, kabak, biber ve salatalığa zarar verdi.

MERSİN'de zirai don seralardaki muz, domates, kabak, biber ve salatalığa zarar verdi.

Yüksek kesimlerinde karın, kıyı kesimlerinde ise yağmurun etkili olduğu Mersin'de zirai don yaşandı. Merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde yoğunlukla sera üretimi yapan çiftçilerin daha yeni yeni ürün almaya başladığı kabak, biber, domates, patlıcan, salatalık gibi sebzeler, yeşillikler ve muz aşırı soğuk nedeniyle zarar gördü. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden ekipleri seralarda inceleme yaptı.

MERSİN'DE DON SERADAKİ ÜRÜNLERE ZARAR VERDİ
MERSİN'DE DON SERADAKİ ÜRÜNLERE ZARAR VERDİ
MERSİN'DE DON SERADAKİ ÜRÜNLERE ZARAR VERDİ

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Kazanlı, Akdeniz, Domates, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN'DE DON SERADAKİ ÜRÜNLERE ZARAR VERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MERSİN'DE DON SERADAKİ ÜRÜNLERE ZARAR VERDİ - Son Dakika
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