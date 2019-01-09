Mersin'de Dört Mevsim

Türkiye'nin dört bir yanı kara kışa teslim olurken, Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de 4 mevsim birden yaşanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanı kara kışa teslim olurken, Doğu Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'de 4 mevsim birden yaşanıyor.



Yüksek kesimleri kara ve yağmura teslim olan Mersin kent merkezi bahardan kalma günler yaşıyor. Hafta sonuna kadar en düşük 5 en yüksek 17 derece sıcaklığın yaşanacağı kentte, güneşli havanın kendini göstermesi ile vatandaşlar kendilerini parklara attı. Güneşli havanın keyfini çıkartanlar bir taraftan dinlenirken diğer taraftan da uzun yürüyüşler yaparak keyfini çıkarttı.



Öte yandan Torosların yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde de ise kar kendini hissettirmeyi sürdürüyor. Beyaz örtüde eğlenmeye gidenler kardan adam yapıp bol bol kartopu oynuyor.



Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde 1 metreyi bulan kar nedeni ile bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Büyükşehir Belediyesi Mut Koordinasyon Müdürlüğü, ilçede 15 iş makinesi, 3 kamyonet ve 40 personelle 24 saat çalışma yürütüyor. Ekipler, şiddetli kar yağışına rağmen kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtı. Ekipler, Dağpazarı Mahallesi'nden Karaman'a çalışmaya giderken kar nedeniyle yolda 22 işçisini kurtararak fabrikaya gitmelerini sağladı.



OKULLAR 1 GÜN TATİL



Erdemli ilçesinde kaymakamlık tarafından alınan kararla kar ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Erdemli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdemli ilçemizde yoğun kar yağışı nedeniyle tatil olan okullarımız. Şehit Ali İhsan Öğer İlkokulu, Ortaokulu-Güzeloluk İlkokulu, Ortaokulu-Sarıkaya İlkokulu,Ortaokulu-Sorgun İlkokulu,Ortaokulu-Çerçili İlkokulu. Aynı zamanda Aslanlıya taşınan öğrenciler ve Çamlı, Ohut, Üzümlü, Şahna bölgelerinden taşınan öğrencilere okullar tatil edilmiştir denildi.

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