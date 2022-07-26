Mersin 'de, drift yaptığı otomobilden havaya ateş ederek güvenliği tehlikeye düşürmesiyle ilgili görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 9 bin 125 lira ceza verildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de drift yaptığı otomobilden havaya ateş açan sürücüye para cezası - Son Dakika

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