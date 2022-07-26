Mersin'de drift yaptığı otomobilden havaya ateş açan sürücüye para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de drift yaptığı otomobilden havaya ateş açan sürücüye para cezası

26.07.2022 19:37
Mersin'de drift yaptığı otomobilden havaya ateş açan sürücüye para cezası

Mersin'de, drift yaptığı otomobilden havaya ateş ederek güvenliği tehlikeye düşürmesiyle ilgili görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 9 bin 125 lira ceza verildi.

Mersin'de, drift yaptığı otomobilden havaya ateş ederek güvenliği tehlikeye düşürmesiyle ilgili görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 9 bin 125 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ile Asayiş Şubesi ekipleri, bir sürücünün otomobilinin camından havaya ateş edip, caddelerde drift yaptığına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Polis, 33 CLY 23 plakalı otomobilin sürücüsü yabancı uyruklu A.S'yi adresinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şüpheliye, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 9 bin 125 lira ceza uygulandı.

Ehliyetine 2 ay el konulan A.S'nin otomobili de "hacizli yakalama şerhi" olduğunun belirlenmesi üzerine trafikten men edildi.

YORUMLAR
500
Tarsus'ta silahlı saldırıda bulunan 4 kişi tutuklandı Tarsus'ta silahlı saldırıda bulunan 4 kişi tutuklandı Cinayet zanlısı iki kardeş Tarsus'ta yakalandı Cinayet zanlısı iki kardeş Tarsus'ta yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de drift yaptığı otomobilden havaya ateş açan sürücüye para cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Gustavo Henrique, resmi imzayı atmak için İstanbul'da
18:13 Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor
18:07 Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı
17:53 CHP'nin olağanüstü toplantı çağrısına, HDP'den olumsuz cevap: Katılmayacağız
17:49 Survivor All Star'da şampiyonluğu kaçıran Adem Kılıçcı ilk kez konuştu! İşte Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarma nedeni
17:41 Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız
17:26 CHP'nin "olağanüstü toplantı" çağrısına AK Parti cephesinden sert yanıt: Siyasi şov amacının çok açık görüldüğü ortada, katılmayacağız
17:26 Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine DEVA Partisi lideri Babacan'dan cevap geldi!
16:56 AB'den Rusya kararı! Yaptırımların süresi uzatıldı
16:58 Galatasaray, Barcelona'da top koşturan Oscar Mingueza için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 19:37:49. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de drift yaptığı otomobilden havaya ateş açan sürücüye para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement