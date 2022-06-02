Mersin'de DSİ'ye ait kanaldaki su kırmızıya büründü - Son Dakika
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Mersin'de DSİ'ye ait kanaldaki su kırmızıya büründü

02.06.2022 02:55

Mersin'de DSİ'ye ait kanaldaki su kırmızıya büründü Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalleden geçen Devlet Su İşlerine ait kanaldaki su, kırmızı renge büründü.

Mersin'de DSİ'ye ait kanaldaki su kırmızıya büründü

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde mahalleden geçen Devlet Su İşlerine ait kanaldaki su, kırmızı renge büründü.

İlçeye bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait kanaldaki su, bilinmeyen nedenle bir süre kırmızı renge büründü. Akıntının ardından kırmızı renk dağıldı ve su yeniden berraklaştı. Kimyasal atık veya hayvan kesimi şüphesi üzerinde duran yetkililer bölgede inceleme başlattı.

Mersin'de DSİ'ye ait kanaldaki su kırmızıya büründü
Mersin'de DSİ'ye ait kanaldaki su kırmızıya büründü
Mersin'de DSİ'ye ait kanaldaki su kırmızıya büründü
Mersin'de DSİ'ye ait kanaldaki su kırmızıya büründü
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de DSİ'ye ait kanaldaki su kırmızıya büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de DSİ'ye ait kanaldaki su kırmızıya büründü - Son Dakika
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